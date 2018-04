Macron og Merkel ber Trump holde fast ved Iran-avtalen

NTB utenriks

I et intervju med Fox News i forkant av mandagens møte med Trump sier Macron at atomavtalen med Iran kanskje ikke er perfekt, men bedre enn ingen avtale.

– Det fins ingen plan B, sier Macron i intervjuet.

Den franske presidenten sier videre at budskapet under besøket derfor er at amerikanerne inntil videre må holde fast ved avtalen.

– Ikke forlat avtalen før det foreligger en bedre, sier Macron, som under det tre dager lange statsbesøket også skal tale i Kongressen.

Merkel-besøk

Fredag besøker også Tysklands statsminister Angela Merkel Washington, og hun vil også forsøke å få Trump til å endre syn på atomavtalen.

– Selv en mangelfull atomavtale er bedre enn ingen atomavtale, sier hun i et intervju med den israelske TV-stasjonen Channel 10.

Trump har truet med å trekke USA fra atomavtalen med Iran innen 12. mai, dersom den ikke blir reforhandlet til amerikanernes tilfredsstillelse.

Iransk trussel

Iran truet i helgen med å gjenoppta anrikingen av uran om USA trekker seg fra atomavtalen fra 2015. Utenriksminister Mohammed Javad Zarif sier at Iran ikke er ute etter å skaffe seg atomvåpen, men at dette vil være en «sannsynlig» reaksjon dersom USA trekker seg fra atomavtalen.

– USA skulle aldri ha fryktet at Iran ville laget en atombombe, men vi vil gå videre med en kraftig økning i anriking av uran, sier Zarif, som er i New York i forbindelse med et FN-møte om fredsbevaring til uka.

Ikke aktuelt

De øvrige som var med på å forhandle fram avtalen – Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU – har alle slått fast at det er uaktuelt å skrinlegge avtalen, og det samme har Iran.

Atomavtalen, som trådte i kraft i januar 2016, gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet, mot at vestlige land opphever sine økonomiske sanksjoner mot landet.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen.

