Journalist skutt og drept mens han filmet demonstrasjon i Nicaragua

NTB utenriks

Miguel Angel Gahona ble drept lørdag av en antatt snikskytter mens han filmet et sammenstøt mellom demonstranter og politi i byen Bluefields på Nicaraguas karibiske kyst, melder lokale medier.

– Vi har grunn til å tro at en snikskytter fyrte av skuddet. Det var ikke unge folk som gjorde det. De eneste som var bevæpnet var politiet og opprørspoliti, sier journalistens kollega Ileana Lacayo til fjernsynsstasjonen Canal 15.

Mange innbyggere er frustrert over et forslag om pensjonsreformer ettersom det både fører til kutt i pensjonene og økte utgifter for både arbeidstakere og arbeidsgivere i det fattige landet.

Frustrasjonen har ført til omfattende demonstrasjoner. Demonstrasjonene omtales som de største siden Daniel Ortega ble president for elleve år siden. I løpet av to dager har protestene i hovedstaden Managua og andre byer krevd ti menneskeliv, blant dem en 15-åring.

Flere journalister skal ha blitt angrepet, midlertidig pågrepet og fått utstyr beslaglagt. Torsdag ble fire uavhengige fjernsynsstasjoner tatt av luften. Tre av dem fikk senere grønt lys, men den fjerde er fortsatt stengt.

I et forsøk på å roe ned protestene, tok Ortega lørdag til orde for å møte aktører fra privat sektor, men utspillet har så langt blitt avvist.

Ortega mener protestene er støttet av amerikanskfinansierte organisasjoner for «å spre terror og usikkerhet».

