17 døde da to båter kantret i Kina

Båtene trente lørdag til et race i elva Taohua i byen Guilin da ulykken skjedde, bekrefter brannvesenet i Guilin. Det er foreløpig ikke klart hva som fikk båtene til å kantre. Omkring 60 personer falt i vannet.

Brannvesenet opplyste på sosiale medier at søk sent lørdag kveld kunne bekrefte 17 døde.

Nyhetsbyrået Xinhua skriver at åtte båter og over 200 mennesker hadde deltatt i redningsaksjonen. To personer som sto bak treningen, er anholdt.

En dragebåt er en lang og smal pådlebåt, som brukes i såkalte dragebåtrace.

