OPCW-eksperter tok prøver i Douma to uker etter

NTB utenriks

Grufulle bilder fra det angivelige giftgassangrepet like utenfor Damaskus vakte kraftig fordømmelse verden. Over 40 mennesker skal ha blitt drept, og angrepet var bakgrunnen for at USA, Frankrike og Storbritannia bombet syriske militæranlegg en uke senere.

Bare timer etter de alliertes rakettangrep, ankom inspektørene fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) Syrias hovedstad Damaskus.

OPCW sier sikkerhetssituasjonen hittil har forhindret ekspertene i å reise inn i Douma, som nå kontrolleres av Syria og deres russiske allierte.

Lørdag besøkte de ni inspektørene ett av to steder som skal ha blitt bombet i Douma 7. april. Prøvene skal nå transporteres til OPCWs laboratorium i Nederland og analyseres.

Spor kan finnes

Gjennom å ta prøver av jord og ulike bygningsmaterialer, håper inspektørene å finne rester av kjemiske stridsmidler. Selv om det er gått to uker, kan inspektørene fortsatt finne nyttige spor, for eksempel i levninger, mener eksperter.

– Dersom prøver fra obduksjoner er tilgjengelig, vil det være uvurderlig bevis, sier Alastair Hay, som er professor i miljøtoksikologi ved Universitetet i Leeds.

Nervegasser som sarin kan dessuten vedvare i omgivelsene i ukevis etter at de er brukt, ifølge Hay.

Trusler

Spor etter klorgass kan være vanskeligere å finne, ettersom slike gasser forsvinner raskere i lufta. I stedet kan granskerne lete etter uvanlig høye konsentrasjoner av klor i materialer på et åsted, påpeker Ralf Trapp, som tidligere har vært OPCW-inspektør i Syria.

En naturlig del av etterforskningen vil også være å intervjue ofre og øyevitner. Men fra Douma meldes det at vitner og helsepersonell trues til taushet.

Leger forteller til nyhetsbyrået DPA at regimet har igangsatt en systematisk skremselskampanje mot folk med nær kjennskap til angrepet i Douma i Øst-Ghouta.

Forsinkelse

– OPCW kommer til å evaluere situasjonen og vurdere neste skritt, deriblant et nytt besøk til Douma, opplyser organisasjonen lørdag.

USA har anklaget Russland og Syria for å forsinke inspektørene for i mellomtiden å «sterilisere åstedet» og fjerne beviser for at et kjemisk angrep fant sted, noe russerne benekter.

Saringassangrep

OPCW-inspektørene har av FNs sikkerhetsråd fått mandat til å undersøke om et kjemisk angrep har funnet sted, samt hvilke kjemikalier som i så fall ble brukt og hvor mange som ble drept og såret. OPCW har imidlertid ikke mandat til å si hvem som sto bak et slikt angrep.

OPCW og FN har etter en felles gransking tidligere slått fast at Assads regime var ansvarlig for saringassangrepet der rundt 100 mennesker ble drept i Khan Sheikhoun 4. april i fjor.

Russland har benektet anklagene fra vestlige land, opprørere og lokalt helsepersonell om at regimet også brukte sarin- eller klorgass i Douma 7. april og med det brøt folkeretten.

Vestlig bombing

Russland, som gir massiv støtte til Syrias president Bashar al-Assad i krigen, har i stedet anklaget «utenlandsk etterretning» og Storbritannia for å ha iscenesatt angrepet.

USA, Frankrike og Storbritannias angrep i Syria skjedde uten FN-mandat, og jurister har fastslått at rakettangrepet utgjorde et folkerettsbrudd.

Storbritannia framholder at bombingen av militære mål var en lovlig og nødvendig reaksjon for å signalisere at verdenssamfunnet ikke tolererer bruk av kjemiske våpen.