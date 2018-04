Irans president kritiserer moralpolitiet

NTB utenriks

Hassan Rouhani rettet tilsynelatende en pekefinger mot det såkalte moralpolitiet, som offisielt har i oppdrag å «fremme dyd og hindre feil».

– Noen sier at måten å gjøre det på, er å gå ut i gata og gripe folk i halsen. Det fungerer ikke å fremme dyd gjennom vold, sa presidenten i en TV-sendt tale til regjeringsmedlemmer lørdag.

Torsdag gikk en video viralt på sosiale medier i Iran. Den viste en kvinnelig moralpolitibetjent som hamret løs på en kvinne som var anklaget for ikke å ha dekket til håret godt nok med sjal.

Fordømmelse

Videoen utløste kraftig fordømmelse i sosiale medier, og innenriksdepartementet beordret en gransking. Et parlamentsmedlem sa lørdag at den kvinnelige politibetjenten er blitt suspendert fra jobben. Samtidig har myndighetene antydet at offeret kan ha provosert fram volden ved å banne til politiet.

Rouhani henviste ikke direkte til denne saken, men så samtidig ut til å kritisere forsøk på å slå ned på bruken av sosiale medier.

– Mobiltelefoner er et verktøy for å fremme dyd og hindre feil. Jeg vet ikke hvorfor det er så mange folk som ikke liker mobiltelefoner eller sosiale medier, sa presidenten.

– Kritikk er folkets rett

– De tror at hvis folk er totalt ignorante, så kan de sove bedre om natten. Å være informert er folkets rett. Kritikk er folkets rett, sa Rouhani videre.

Presidentens uttalelser kan tolkes som kritikk av hans ultrakonservative rivaler i det islamske prestestyret, der presidenten har svært begrenset makt.

Moralpolitiet har vært langt mindre synlig i Irans gater siden Rouhani ble president i 2013. Teherans politisjef erklærte i desember i fjor at politiet ikke lenger skal pågripe kvinner som ikke overholder den strenge islamske kleskoden som ble innført etter revolusjonen i 1979.

– Revolusjonens grunnleggende mål var å respektere folket og løse deres problemer, sa Rouhani lørdag.

Flere tusen kvinner er blitt straffeforfulgt fordi de hadde feil klesdrakt, og en tidligere politisjef uttalte i 2016 at over 7.000 moralpolitifolk i sivil opererer i hovedstaden Teheran.

