Flere omkom i eksplosjon på sykehus i Chile

NTB utenriks

Eksplosjonen på Sanatorio Alemán skjedde lørdag formiddag lokal tid. Årsaken antas å være en gasslekkasje, melder CNN Chile.

Minst tre mennesker omkom, opplyser den lokale politisjefen Rodrigo Medina til radiostasjonen Cooperativa. Ordfører Alvaro Ortiz sier til avisa La Tercera at det hadde vært en gasslekkasje på sykehuset før eksplosjonen, og at et gasselskap hadde beordret evakuering av bygningen.

Eksplosjonen skjedde idet leger og pasienter var i ferd med å vende tilbake til sykehusbygningen, ifølge Ortiz.

Bilder fra stedet viser hvordan vinduene på sykehuset er blåst bort, og paneler på ytterveggene henger løst.

Concepción ligger rundt 50 mil sør for Chiles hovedstad Santiago.

(©NTB)