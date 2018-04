Flere drept i protester mot regjeringen i Nicaragua

NTB utenriks

Demonstrasjonene omtales som de største siden Daniel Ortega ble president for elleve år siden. I løpet av to dager har protestene i hovedstaden Managua og andre byer krevd ti menneskeliv. Blant de drepte er en 15 år gammel gutt, ifølge nyhetsbyrået DPA. Lokale medier melder at to universitetsstudenter blant dødsofrene.

Mange innbyggere er frustrert over reformforslaget ettersom det både fører til kutt i pensjonene og økte utgifter for både arbeidstakere og arbeidsgivere i det fattige landet.

Lørdag har regjeringen varslet at de vil starte en dialog for å løse krisen.

Den nye reformen innebærer at det innføres 5 prosent skatt på alderspensjon og uføretrygd, samt en økning i innbyggernes bidrag på sosiale ytelser til opptil 22,5 prosent.

