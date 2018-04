USA bekrefter pågripelsen av ekstremist knyttet til 11. september

NTB utenriks

Det amerikanske forsvarsdepartementets talsperson Eric Pahon sier at Mohammed Haydar Zammar, en syriskfødt tysk statsborger, ble anholdt for over en måned siden av allierte grupper av Syrias demokratiske styrker (SDF).

Torsdag opplyste en tjenestemann i de kurdiske styrkene at Zammar er anholdt og blir avhørt.

Mannen, som er i midten av 50-årene og skal være jihadist, er mistenkt for å ha rekruttert noen av kaprerne som var involvert i terrorangrepet i USA 11. september 2001.

Zammar ble arrestert i Marokko i desember 2011 i en operasjon med amerikanske CIA-agenter. Han ble overlevert til syriske myndigheter to uker senere. En syrisk domstol dømte ham til tolv års fengsel i 2007 for å tilhøre Det muslimske brorskap – som på den tiden kunne resultert i dødsstraff.

Konflikten som brøt ut i Syria fire år senere, gjorde at mange fanger ble løslatt eller rømte og på nytt ble med i jihadistgrupper som kjemper i krigen.

