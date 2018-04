The Telegraph: EU avviser Mays forslag om Irland-grense

NTB utenriks

Statsminister Theresa Mays forslag om å unngå et omfattende og komplisert grensereglement mellom Nord-Irland, som er britisk område, og republikken Eire, skal ha blitt «systematisk og grundig tilintetgjort», skriver avisen, som viser til høyt rangerte diplomater i EU.

Dette skal ha skjedd på et forhandlingsmøte i Brussel mellom ledende EU-tjenestemenn og Olly Robbins, britenes forhandlingsleder. May har sagt at det er viktig for regjeringen å beskytte Nord-Irlands plass i et framtidig indre britisk marked.

– Det var en detaljert avvisning av det britiske forslaget. Det ble gjort helt klart at ingen av britenes tollmodeller ville virke, ingen av dem, sier en kilde til The Telegraph.

Både EU og Storbritannia ønsker en mest mulig åpen grense mellom Irland og Nord-Irland. Men det er uenighet om hvordan reglene for EUs indre marked, som Irland er bundet av, kan forenes med den status Nord-Irland får som utmeldt av EU, og hvordan dette skal håndteres ved grenseovergangene.

Når Storbritannia forlater EU i mars 2019, vil fri passasje av mennesker og varer opphøre mellom Irland og Nord-Irland. Dette kan få vidtrekkende konsekvenser for den irske øya, og flere frykter at fredsavtalen fra 1998 kan bli undergravd.

(©NTB)