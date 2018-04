Porsche-topp pågrepet etter razzia

NTB utenriks

– Porsche-toppleder Oliver Blume har informert de ansatte om at påtalemyndigheten i Stuttgart har pågrepet en sjef, sier en talsperson for selskapet.

Så langt har det ikke kommet informasjon om hvilken stilling den pågrepne personen har.

Pågripelsen skjer to dager etter at tyske myndigheter gjennomførte en razzia mot et titalls lokaler tilhørende Porsche.

Aksjonen ble utført som følge av mistanke om svindel, samt reklamejuks. Porsche har bekreftet at myndighetene har beslaglagt dokumenter og lover å samarbeide fullt ut med etterforskerne.

Porsche er et av luksusmerkene i Volkswagen-gruppen, som i 2015 innrømmet å ha fusket med utslippstester for dieselbiler.

