Dødsdømt 83-åring henrettet i Alabama

Walter Leroy Moody Jr ble erklært død kl. 20.42 lokal tid torsdag. Han hadde ingen siste erklæring og svarte ikke da en tjenestemann spurte om han hadde noen siste ord.

Moody ble dømt til døden i 1989 for å ha sendt fire brevbomber. To av dem drepte en føderal dommer og en menneskerettsaktivist. De øvrige to ble funnet og uskadeliggjort.

Under rettssaken i 1996 beskrev påtalemyndigheten Moody som en «pinlig nøyaktig feiging» som drepte dommer Robert Vance fordi han var besatt av tanken om å hevne seg mot rettsvesenet. Deretter sendte han ytterligere tre brevbomber for å få det til å se ut som om Ku Klux Klan sto bak.

