Britisk CIA-hacker dømt til to års fengsel

NTB utenriks

18 år gamle Kane Gamble, lederen av hackergruppen Crackas With Attitude, ble fredag dømt for såkalt cyberterrorisme i en straffedomstol i London.

Bakgrunnen er at han i 2015 og 2016 hacket seg inn på både epost- og mobilkontoene til noen av de mest profilerte etterretnings- forsvarstoppene i USA.

Blant ofrene for internettangrepene var daværende CIA-sjef John Brennan, nasjonal visesikkerhetsrådgiver Avril Haines, FBI-direktør Mark Giuliano, og FBI-agent Amy Hess.

Internettangrepene skjedde fra tenåringens soverom i Coalville i England mens gutten var bare 15 og 16 år.

Ungdomsfengsel

Gamble ble pågrepet i sitt hjem 9. februar i fjor. 18-åringen var ledsaget av sin mor i retten, og den britiske domstolen har bestemt at han skal sone i ungdomsfengsel.

Gamble utga seg for å være Brennan i samtaler med mobilgigantene Verizon og internettleverandøren AOL for å tilegne seg passord, ifølge påtalemyndigheten. Dermed fikk han tilgang på svært sensitiv informasjon.

Briten skal blant annet ha tatt kontroll over iPaden til den daværende CIA-direktørens kone, hvor han la igjen beskjeden «Skremmer jeg deg?». I tillegg tok han kontroll over deres TV-apparat hvor han skrev beskjeden «Jeg eier dere».

iCloud

– Det ser også ut til at han klarte å få tilgang til Brennans iCloud-konto, sa aktor John Lloyd-Jone i forbindelse med rettssaken.

Gamble lekket noe av materialet til ulike nettsteder, og han har sagt at handlingene var motivert av USAs «drap på uskyldige sivile», ifølge aktor. I retten kom det fram at gutten fikk tilgang på svært sensitive dokumenter om militær- og etterretningsoperasjoner i Irak og Afghanistan.

Tenåringen erkjente straffskyld under en rettshøring i fjor. Hans forsvarere har i retten uttalt at klienten var naiv og barnslig og at han aldri mente å skade enkeltpersoner, ifølge BBC.

Forsvarerne ba om at Gamble ble idømt betinget straff og påpekte at han til sommeren skulle ha avsluttet videregående og ønsket å studere data på universitetet.

(©NTB)