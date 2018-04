Baskisk separatistgruppe beklager 

NTB utenriks

– Vi har forårsaket mye smerte og uopprettelig skade. Vi ønsker å vise respekt for de døde, for de sårede og for ofrene av ETAs aksjoner. Vi beklager det dypt, heter det i en kunngjøring fra ETA, gjengitt i den baskiske avisen Gara.

Det er ventet at ETA om få dager vil kunngjøre at den oppløses, etter nærmere fire tiår med væpnet kamp for selvstyre i Baskerland – den autonome spanske regionen som omfatter de tre provinsene Vizcaya, Alava og Guipuzcoa. Minst 829 mennesker er drept siden ETA grep til våpen i 1968.

– Våre handlinger, har som all annen væpnet kamp, gått ut over uskyldige. Vi har forårsaket grov urett, som er uopprettelig. Vi ber om tilgivelse fra dem vi har rammet og deres familier, heter det i uttalelsen.

–Skulle kommet før

Gruppen inngikk til slutt våpenhvile med spanske myndigheter i 2011, og tok ytterligere et steg i fjor da de begynte å gi fra seg sine våpnen.

De siste årene har gruppen også blitt kraftig svekket av at hundrevis av dens medlemmer, inkludert flere av lederne, har blitt pågrepet. I tillegg er flere av ETAs våpenlagre beslaglagt.

I et svar på beklagelsen skriver regjeringen i Madrid at «den er et resultat av at rettsstaten har overvunnet ETA med demokratiets våpen».

–Men ETA skulle bedt om tilgivelse for lenge siden, heter det videre fra den spanske regjeringen.

– Ikke alene

ETA påtar seg imidlertid ikke det fulle og hele ansvaret for volden i Baskerland.

–Lidelsen eksisterte lenge før ETA ble til, og fortsatte etter at den stanset sin væpnede kamp, heter det.

Uten å nevne regjeringen i Madrid spesifikt, oppfordrer ETA «alle til å erkjenne sitt ansvar og skadene de har påført andre», og bane vei for fred og forsoning.

Den internasjonale forhandleren Alberto Spektorowski sier han venter at ETA vil kunngjøre at de oppløses 5. eller 6. mai.

