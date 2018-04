Amerikanske studenter demonstrerer mot våpenlovene

NTB utenriks

En elev ved en videregående skole i Ocala i Florida ble fredag morgen såret da en medelev skjøt ham i foten.

Skyteepisoden skjedde rett før tusenvis av studenter og elever over hele USA boikottet undervisningen ved å gå ut av skolelokalene nøyaktig klokka 10 i sin tidssone.

Fredagen er ikke tilfeldig valgt, men årsdag for massakren ved Columbine High School i Colorado for 19 år siden. To tenåringer væpnet med pistoler og gevær drepte tolv medstudenter og en lærer før de tok sitt eget liv.

Markeringen fredag var ventet å få bred oppslutning. Det er gått ut appeller om at studenter og elever skal forlate klasserommene ved 2.100 læresteder spredd over hele USA.

Drivkraften bak fredagens markering er 16 år gamle Lane Murdock, elev ved Ridgefield High School i Connecticut.

Parkland

Murdock sier at markeringen er inspirert av de store skolestreikene som i forrige måned ble arrangert for å minnes Parkland-massakren i Florida, der 17 personer ble skutt og drept.

– Dette er et problem som krever mer oppfølging enn 17 minutter, sier Murdock til ABC News.

Hvert år dør flere tusen mennesker i skytehendelser i USA. En måling utført av Pew Research Centre viser at 57 prosent av amerikanske tenåringer mellom 13 og 17 år frykter at skolen deres skal bli rammet av vold med skytevåpen. 63 prosent av foreldrene er bekymret for at noe slikt skal skje.

Ingenting skjer

Til tross for massakren som rystet nasjonen i februar, synes det å være lite politisk trykk bak forsøk på å skjerpe våpenlovene. Hundretusener av elever demonstrerte etter Parkland-massakren og lovet å holde presset mot politikerne oppe. Men retten til å bære våpen er grunnlovsfestet i USA.

Skoleskytinger med flere ofre har økt. Flere personer er drept i slike skyteepisoder de siste 18 årene enn i løpet av hele 1900-tallet, framgår det av en ny rapport i Journal of Child and Family Studies.

Fra 1940 til 1999 ble til sammen 55 mennesker drept i 22 masseskytinger på skoler i USA. Fra 2000 til 2018 ble 66 drept i 22 forskjellige episoder.

Tusenvis av studenter og elever over hele USA boikottet fredag undervisningen ved å gå ut av skolelokalene nøyaktig kl. 10 i sin tidssone. De protesterer mot regjeringens manglende tiltak mot skoleskytinger. Her demonstrerer elever fra en videregående skole i New York City. Foto: Bebeto Matthews / AP / NTB scanpix

Tusenvis av studenter og elever over hele USA boikottet fredag undervisningen ved å gå ut av skolelokalene nøyaktig kl. 10 i sin tidssone. De protesterer mot regjeringens manglende tiltak mot skoleskytinger. Her forlater elever skolelokalene på en videregående skole i delstaden Georgia. Foto: Joshua L. Jones / AP / NTB scanpix

Elever trøster hverandre etter at en elev ble skutt og såret fredag morgen av en medelev ved en videregående skole i Ocala i Florida. Skoleskytingen skjedde rett før tusenvis av studenter over hele USA boikottet undervisningen ved å gå ut av skolelokalene nøyaktig kl. 10 i sin tidssone. Elevene protesterer mot regjeringens manglende tiltak mot skoleskytinger. Foto: Bruce Ackerman / AP / NTB scanpix

(©NTB)