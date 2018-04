Amerikansk storbank ilagt milliardbot

NTB utenriks

Banken er dømt til å betale 3,9 milliarder kroner til det føderale finanstilsynet CFPB, og ytterligere 3,9 milliarder kroner tilforvaltningsorganet Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Boten er ilagt grunnet bankens ulovlige bil- og huslånspraksis. I fjor sommer innrømte Wells Fargo at de hadde solgt bilforsikring til hundretusenvis av lånekunder som verken trengte eller ville ha det. I en annen sak har Wells Fargo også innrømt at tusenvis av kunder har måttet betale unødvendige avgifter for å låse renta på huslånene sine.

Ifølge nyhetsbyrået AP var dette første gang at Mick Mulvaney, som ble utpekt som direktør for CFPB av USAs president Donald Trump, tok affære mot en bank siden han tok over ledelsen av finanstilsynet i november.

Wells Fargo har lenge vært i myndighetens søkelys, og ble ilagt en bot på 100 millioner dollar (782 millioner kroner etter dagens kurs) av CFPB i september 2016, for å ulovlig ha åpnet flere millioner falske bankkontoer. Storbanken har hovedkontor i San Francisco.

