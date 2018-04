Trump: USA vil gjøre alt for å gjøre møtet med Nord-Korea til en suksess

NTB utenriks

Det sa USAs president på en felles pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe.

Trump sa at han håper han får se dagen der Sør-Korea og Nord-Korea kan leve sammen i «trygghet, velstand og fred». Presidenten sendte nylig CIA-direktør Mike Pompeo, som er nominert som ny utenriksminister, til Nord-Korea for å legge grunnlaget til møtet mellom Kim og Trump. Ifølge Trump vil det møtet bli holdt tidlig i juni.

Trump tvitret også at Pompeo og Kim utviklet et godt forhold under møtet.

Før Trump og Kim eventuelt treffes, skal det holdes toppmøte mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in 27. april. Her vil muligheten for en fredsavtale mellom de to koreanske landene trolig bli diskutert.

I forbindelse med Trumps møte med Shinzo Abe på presidentens golfanlegg i Florida var handel mellom de to landene tema onsdag. Trump meldte at han søker en fri, rettferdig og gjensidig handel med Japan.

Trump fortalte videre at Japan har bestilt et stort antall fly fra amerikanske bedrifter, og at det bidrar til prosessen med å «jevne ut» handelen mellom landene. Trump opplyste at han er opptatt av å redusere handelsunderskuddet USA har med Japan.

Under oppholdet i Florida har ikke de to statslederne bare diskutert sine respektive nasjoners interesser – de fant også rom for en runde med golf.

