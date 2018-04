Stoltenberg vil ha raskere NATO 

NTB utenriks

De siste årene har NATO styrket sitt militære nærvær i øst. Fire bataljoner er utplassert i Polen og de tre baltiske landene, og i tillegg er nærværet økt både til sjøs og i lufta.

NATO har ingen umiddelbare planer om å sende enda flere soldater østover.

– Men det vi planlegger, er en forbedring av vår evne til å sende forsterkninger hvis det blir nødvendig, sa Stoltenberg i forbindelse med et besøk i Nederland torsdag.

– Vi må kunne ha styrker klar som kan utplasseres raskt hvis det blir behov for dem. Forbedret reaksjonsevne vil derfor bli en av hovedsakene på NATO-toppmøtet i juli, sa han.

Ifølge NATO-sjefen handler dette også om å styrke evnen til å flytte militære styrker raskt gjennom Europa.

NATO og EU har satt i gang et samarbeidsprosjekt for å fjerne både byråkrati og fysiske flaskehalser som gjør det vanskelig å nå fram. Nederland har vært en av pådriverne for prosjektet.

