Sør-Korea hevder Kim er villig til atomnedrustning

NTB utenriks

– Jeg tror ikke at atomnedrustning har ulik betydning for Sør- og Nord-Korea. Nord gir uttrykk for vilje til fullstendig atomnedrustning, sa Moon Jae-in torsdag.

– De stiller ingen betingelser som USA ikke kan akseptere, som for eksempel tilbaketrekking av amerikanske styrker fra Sør-Korea, la han til.

Opprettholder press

Amerikanerne understreker at de vil opprettholde «maksimalt press» på Nord-Korea, for å overbevise landets leder Kim Jong-un om at han må kvitte seg med atomvåpnene.

USA er imidlertid glade for at ledelsen i Pyongyang nå sier seg villige til å diskutere atomnedrustning, understreker ambassadør Robert Wood.

Truer med å avlyse

President Donald Trump skal etter planen møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un i begynnelsen av juni, men tid og sted for toppmøtet er ennå ikke kjent.

Trump lover å gjøre alt for at møtet skal bli vellykket, men han truer samtidig med å avlyse dersom utbyttet tegner til å bli magert.

CIA-sjef Mike Pompeo hadde for to uker siden et hemmelig møte med Kim, som ifølge Trump «gikk bra».

Diskuterer «belønning»

Sør-Koreas president Moon Jae-in skal etter planen møte den nordkoreanske lederen i slutten av neste uke, noe som også blir sett på som en forberedelse til møtet mellom Kim og Trump.

Hvordan Nord-Korea skal «belønnes» dersom landet gir etter for kravet om atomnedrustning, er fortsatt uklart.

President Moon Jae-in antyder at det kan bli snakk om en nødhjelpspakke til nabolandet i nord, som Sør-Korea aldri har undertegnet en fredsavtale med.

– Å undertegne en fredsavtale må være en målsetting, sier Moon.

(©NTB)