Norge mulig vert for Colombias fredssamtaler med ELN

Utenriksminister Maria Angela Holguin takker Ecuador og sier det er forståelig at trer til side som vert for fredssamtalene. Hun sier videre at samtalene vil bli flyttet til Brasil, Chile, Cuba, Venezuela eller Norge.

Samtalene mellom Colombias regjering og ELN, den siste aktive geriljagruppen i landet, har foregått i Ecuadors hovedstad Quito siden starten av 2017.

Colombias president Juan Manuel Santos avbrøt i januar fredssamtalene med ELN etter at gruppa hadde utført en rekke angrep på politistasjoner rundt om i landet. Seks personer ble drept i angrepene.

ELN-angrepene kom etter at en midlertidig våpenhvile utløp 9. januar og mens det var en innlagt pause i fredsforhandlingene. I mars ble det besluttet at fredssamtalene skulle gjenopptas.

