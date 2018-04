Lars von Trier er igjen velkommen i Cannes 

NTB utenriks

– Jeg sier bare at jeg tror jeg forstår mannen (Hitler). Han kan ikke akkurat kalles en fin fyr, men jeg forstår mye av ham og sympatiserer bitelitt med ham, sa Lars von Trier under en pressekonferanse i Cannes i 2011.

Reaksjonene var sterke og til tross for at von Trier beklaget uttalelsen ble han erklært uønsket av festivalledelsen.

Nå, sju år senere, er Lars von Trier tilgitt og igjen velkommen i Cannes, opplyste festivalsjefen Pierre Lescure torsdag.

Den danske regissøren ble i fjor høst også anklaget for seksuell trakassering av den islandske artisten Björk, i forbindelse med innspillingen av filmen «Dancer in the Dark».

Selv avviste han anklagen, men medga at de to røk skikkelig uklar under innspillingen av filmen.

– Til gjengjeld leverte hun en av de største skuespillerprestasjonene i mine filmer noensinne, sa von Trier.

Den danske regissøren vant gullpalmen for beste film for «Dancer in the Dark» og Björk fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller.

Selv om von Trier igjen er velkommen i Cannes, får han i år ikke delta i konkurransen med sin nyeste film ''The house that Jack built» der Matt Dillon og Uma Thurman spiller hovedrollene. Filmen blir imidlertid vist under festivalen.

