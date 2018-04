Kim kaller inn til møte før Trump-samtalene

NTB utenriks

Målet for fredagens møte i partiets sentralkomité skal, ifølge kommunistpartiet selv, være «å diskutere og fastslå politiske retningslinjer i tråd med kravene fra en viktig epoke av Nord-Koreas revolusjon».

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, som siterer det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA, har møtet fått stor oppmerksomhet grunnet de utenrikspolitiske omstendighetene Nord-Korea befinner seg i.

Fredag neste uke skal diktator Kim Jong-un møte Sør-Koreas president Moon Jae-in. Kim og Trump skal etter planen ha samtaler i mai eller juni.

Nord-Koreas atomvåpenprogram vil være et viktig tema under begge toppmøtene.

Foran de planlagte samtalene har Trump gjort det klart at han ønsker atomnedrustning på den koreanske halvøya. I KCNA-meldingen kommer det ikke fram om dette vil være et tema for fredagens møte i det nordkoreanske kommunistpartiet.

