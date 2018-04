Ingen straffeforfølges for Princes død

NTB utenriks

– Vi har ikke bevis for at en bestemt person forsynte Prince med fentanyl, sier Mark Metz, førstestatsadvokat ved påtalemyndigheten i Carvey County på en pressekonferanse torsdag.

Prince (57) døde i sitt hjem utenfor Minneapolis 21. april 2016 av en overdose av det svært sterke smertestillende opioidet fentanyl.

Påtalemyndigheten i delstaten Minnesota har siden etterforsket hvordan Prince fikk tak i stoffet som tok livet av ham. Etterforskningen viser at Prince trodde han tok vanlig smertestillende piller, ikke fentanyl, opplyser Metz.

Tidligere torsdag ble det kjent at legen som anklages for å utskrevet opioider til artisten Prince i en annen persons navn, har inngått et forlik med myndighetene om å betale rundt 250.000 kroner.

Ukjent opphav

Det at det ikke blir tatt ut siktelse, betyr ikke at 57-åringens medarbeidere ikke la til rette for Princes vaner, påpeker Metz. Men det er ikke funnet beviser for at noen rundt ham visste at han var i besittelse av de piratkopierte pillene som inneholdt syntetisk fentanyl. Etterforskerne har ikke kunnet fastslå hvordan musikeren fikk tak i de dødelige pillene.

Fentanyl kan fås på resept i USA, men mange pilleavhengige misbruker stoffet og får tak i det på det svarte markedet. Det syntetiske opioidet er opptil 50 ganger kraftigere enn heroin.

Beslutningen om ikke å sikte noen i forbindelse med dødsfallet, innebærer i praksis at etterforskningen avsluttes.

Lege inngikk forlik

Flere av medisinene politiet har funnet hjemme hos Prince, var utskrevet til en av artistens venner. En uke før Prince døde, skrev legen hans ut en resept på det syntetiske opiatet oksykodon i vennens navn, ifølge etterforskerne. Resepten skal ha vært ment for Prince, og ifølge Metz ønsket legen å beskytte artistens privatliv.

Påtalemyndigheten mener legen dermed brøt føderal lov, og det er i forbindelse med dette sivile søksmålet at legen inngikk forliket. I dokumentene som ble offentliggjort torsdag, understrekes det imidlertid at forliket verken betyr at legen erkjenner de faktiske forhold eller noe ansvar i saken.

Det finnes ingen beviser for at legen ga Prince fentanyl, påpeker Metz. Prince døde ikke av oksykodon, som tilhører gruppen av vanedannende opioider som har bidratt til det amerikanske myndigheter mener er en overdoseepidemi.

Legetime

Prince ble funnet alene og bevisstløs i en heis i sitt hjem Paisley Park. Rettsmedisinere har tidligere slått fast at han tok overdosen ved et uhell.

Dagen før han døde, fikk musikklegenden behandling for symptomer på opioidabstinenser. Han hadde fått time med en lege som spesialiserte seg på opioidavhengighet dagen etter, skriver nyhetsbyrået DPA.

Påtalemyndigheten i Carver County erkjenner at noen må ha gitt Prince de piratkopierte pillene med fentanyl.

– Det er ingen tvil om at handlingene til enkeltpersoner i Princes krets kommer til å bli kritisert i tida framover, sier Metz og tilføyer:

– Mistanker og antydninger er kategorisk utilstrekkelig som grunnlag for en kriminell siktelse. Vi har rett og slett ikke tilstrekkelig beviser for å sikte noen for en forbrytelse i forbindelse med Princes død.

