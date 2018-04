21 år gammel norsk kvinne savnet i Sør-Afrika

NTB utenriks

Kvinnen ble sist sett ved 19-tiden onsdag kveld. Da var hun sammen med en gruppe internasjonale studenter hun reiste med, om lag 100 meter unna hotellet deres i byen Sedgefield, skriver Dagbladet.

– Gruppen hadde gått tur på stranda da det ble uvær. De hadde gått tilbake til hotellet da hun skal ha stoppet for å ta bilder. Da resten gikk til middag en halvtime seinere, så de at hun ikke var kommet. De gikk for å lete og varslet raskt politi og letemannskaper, sier faren til den savnede jenta til avisen.

Politi og kystvakt ble satt inn i søket ved 19.40-tiden onsdag. Søket måtte avsluttes senere samme kveld på grunn av dårlig vær, men er i full gang igjen torsdag med droner, hunder, lokalt personell og sivile som søker både til lands og til vanns.

Politiinspektør Malcolm Pojie sier de har funnet et par sko nær stranda der hun sist ble sett.

– Vi vil ikke spekulere på hva som kan ha skjedd. Vi fortsetter å søke i hele dag og håper sporene leder oss en vei. Skoene er selvsagt et spor, sier han til Dagbladet, og legger til at politiet ikke utelukker noe i søket.

Utenriksdepartementet er informert om hendelsen, og sier de er i kontakt med lokale myndigheter og har tilbudt konsulær bistand til pårørende.

