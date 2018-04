Trump ønsker «fri, rettferdig og gjensidig» handel med Japan

NTB utenriks

Det er andre dag av Japans statsminister Shinzo Abe besøk på Mar-a-Lago, president Donald Trumps golfanlegg i Florida. Handel mellom de to landene var onsdag tema for samtalene mellom de to statsoverhodene, og Donald Trump melder at han søker en fri, rettferdig og gjensidig handel med Japan.

Trump fortalte videre at Japan har bestilt et stort antall fly fra amerikanske bedrifter, og at det bidrar til prosessen med å «jevne ut» handelen mellom landene. Trump opplyser at han er opptatt av å redusere handelsunderskuddet USA har med Japan.

Under oppholdet i Florida har ikke de to statslederne bare diskutert sine respektive nasjoners interesser – de fant også rom for en runde med golf.

