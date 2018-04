Stor aksjon mot menneskehandel i Tyskland

NTB utenriks

Aksjonen var rettet mot et nettverk som har brakt thailandske kvinner og transpersoner til Tyskland for å jobbe som prostituerte. Razziaer er gjennomført mot over 60 bordeller.

– Flere hundre kvinner og menn ble brakt over landegrensene for å fôre menneskehandlernes grenseløse grådighet over flere år, sier Tysklands innenriksminister Horst Seehofer.

Ransakingene er de mest omfattende i sitt slag i tysk politis historie, skriver politimyndighetene på Twitter onsdag.

Hovedfokus for aksjonen har vært den vestlige delstaten Nordrhein-Westfalen, der Köln, Dortmund og Düsseldorf er blant de største byene.

Men razziaer er også blitt gjennomført i elleve andre delstater. 1.500 politifolk deltok i aksjonen.

Over hundre mistenkte er blitt anholdt, og sju formelt pågrepet. Påtalemyndigheten i Frankfurt opplyser at den hovedmistenkte er en 59 år gammel thailandsk kvinne og hennes 62 år gamle tyske partner.

Paret skal ha brakt thailandske personer til Tyskland på ulovlig vis og i stor grad beholdt pengene som ofrene tjente på salg av sex.

(©NTB)