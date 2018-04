Stappfulle kjellere og panikk i Douma under antatt gassangrep

NTB utenriks

Journalister fra det amerikanske nyhetsbyrået AP har snakket med øyenvitner både i Douma utenfor Damaskus og i Nord-Syria, der mange opprørere og sivile fra byen nå oppholder seg. Kildene omfatter både hjelpearbeidere, helsearbeidere og en rekke innbyggere.

De forteller om panikken som brøt ut, og hvordan folk forsøkte å flykte ut på gaten da gassen plutselig begynte å spre seg 7. april. Mens mennesker ropte «klor, klor», greide enkelte å ta seg ut, der de segnet om. Gassen var så sterk at folk fikk problemer med å puste flere hundre meter unna, forteller Aps kilder.

Kraftig bombing

FN-granskere har dokumentert at klor er blitt brukt flere ganger tidligere under krigen i Syria, noen ganger av regimet, andre ganger av opprørere. Men vanligvis har gassen bare tatt noen få liv. Denne gangen rammet den idet folk trengte seg sammen i kjellere, og over 40 personer er meldt drept, mange av dem barn. Om lag 500 andre har vist symptomer som er forenlig med at de er blitt utsatt for giftig gass, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Bombene som falt over byen lørdag 7. april, kom etter at en gruppe opprørere nektet å forlate det som var den aller siste opprørskontrollerte lommen i Øst-Ghouta.

Hele lørdagen var det blitt sluppet bomber og skutt raketter mot byen, og det fortsatte utover kvelden. Gassangrepet skal ha kommet like før kvinner og menn gjorde seg klare til å be en muslimsk kveldsbønn.

– Slått ut av klorlukt

En 20 år gammel redningsarbeider, Ahmed, forsøkte selv å ta seg ned i en av bygningene som ble rammet, men han greide ikke på grunn av gassen.

– Alle ble overmannet av lukten av klor, sier Ahmed, som kun vil oppgi fornavnet sitt i frykt for egen og familiens sikkerhet.

Etter å ha løpt til en klinikk for å vaske seg, dro han tilbake, men gassen var fortsatt for sterk til at hjelpearbeiderne kunne gå inn, og i stedet hjalp han dem som hadde greid å ta seg ut.

Ahmed anklager regjeringsstyrker for å stå bak gassangrepet. Han er en av flere tusen mennesker som like etter angrepet ble transportert til et opprørskontrollert område i Nord-Syria, samtidig som syriske regjeringsstyrker tok full kontroll over byen.

Anklager opprørere

En annen av Aps kilder, Khaled Nuseir, forteller at han oppholdt seg i et rom med 51 andre mennesker da gassen rammet. Han løp til en klinikk i nærheten for å varsle, men besvimte på klinikken.

Da han våknet igjen, løp han tilbake, men der fant han både sin gravide kone og parets to små døtre på 18 måneder og 2 år døde. Kun fem av personene i rommet skal ha overlevd.

Nuseir skylder på opprørsgruppa Jaish al-Islam, og han får støtte av to andre innbyggere. De viser til at det ble funnet en sylinder som fortsatt lekket gass etter angrepet. Dermed mener de at den ikke kan ha blitt sluppet fra luften.

– Jeg mistet barna mine. Hvis vi står her og noe faller fra et fly, eksploderer det ikke? spør han.

AP snakket med Nuseir mandag, under en tur i Douma i regi av syriske myndigheter. Nyhetsbyrået skriver at regjeringssoldater sto like ved under intervjuet, men utenfor lytteavstand.

– Forsøkte å vaske seg

Et tredje øyenvitne, Abdullah Abu Haman, sier at han forsøkte å ta seg fram til stedet som ble angrepet, men bombardementene var for kraftige. Han nådde fram neste morgen, tolv timer senere. Selv da skal gassen ha vært så kraftig at han ikke kunne gå ned i kjellerne.

Han forteller av det også lå døde mennesker i trappene lenger oppe, tilsynelatende hadde de forsøkt å løpe opp på taket.

– De visste at hvis de hadde kommet seg opp, så ville de kanskje vært reddet. Vi fant dem på dørterskelen, drept. De greide ikke å ta seg opp i etasjene. De falt i trappene, kvinner og barn, og til og med noen menn.

Abu Human filmet det han så og viser fram en leilighet med minst tolv lik, deriblant minst sju små barn.

– Noen var i baderommet og forsøkte å vaske seg, men ingenting reddet dem. De mistet livet, sier Abu Human, som nå befinner seg i al-Bab nord i Syria.

(©NTB)