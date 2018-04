Over 300 personer dømt til døden i Irak

NTB utenriks

Så langt er 13 personer blitt henrettet i Irak i år.

– Flere av henrettelsene kommer etter dommer som kun er basert på tilståelser, og der de mistenkte i noen tilfeller er blitt utsatt for tortur, sier Belkis Wille, seniorrådgiver i Human Right Watch.

Det er i hovedsak to domstoler som har stått for dødsdommene. Én i hovedstaden Bagdad, og én nær det tidligere hovedsetet til IS, Mosul.

Domstolen i Bagdad har behandlet saker mot kvinner og utenlandske statsborgere. Her er 97 utlendinger blitt dømt til døden for tilknytning til terror.

Tyrkiske kvinner

Mandag ble det kjent at domstolen i Bagdad har dømt seks tyrkiske kvinner til døden. De ble funnet skyldige i å ha tilhørt IS, opplyser en irakisk rettskilde. De fleste kvinnene som blir dømt, kommer fra Tyrkia og stater i tidligere Sovjetunionen. Tirsdag ble også en kvinne fra Tyskland dømt til døden.

I domstolen nær det tidligere IS-hovedsetet Mosul, ble 212 mennesker dømt til døden.

– Det har blitt bevist i retten at det har foregått kriminelle handlinger. Rettighetene til mistenkte er blitt ivaretatt i henhold til loven, opplyser talsmannen for irakisk høyesterett, Abdel Sattar Bayraqdar.

Dyster fjerdeplass

Irak har henrettet 13 personer, hvorav 11 var dømt for terror, ifølge landets justisdepartement. Henrettelsene er de første så langt i år.

– Iraks dårlige gjennomføring av rettssaker mot IS-tiltalte truer ikke bare rettssikkerheten, men de sender også uskyldige til døden, sier Wille.

Disse henrettelsene plasserer Irak på 4. plass over stater som henretter flest mennesker, ifølge Human Rights Watch.

(©NTB)