OPCW-sjef avviser russisk påstand om vestlig nervegift

NTB utenriks

Storbritannia anklager Russland for å ha forsøkt å ta livet av Skripal, som i nærmere ti år spionerte for britisk etterretning før han ble pågrepet i 2004.

I 2010 ble Skripal benådet og utlevert til Storbritannia, der han i begynnelsen av mars ble forsøkt drept med nervegift. Datteren Julia ble også alvorlig syk, men begge overlevde.

Britiske myndigheter anklager Russland for å stå bak attentatet, noe russiske myndigheter nekter for.

Storbritannia viser til at Skripal ble forsøkt drept med nervegiften Novitsjok, som ble utviklet i Sovjetunionen på 1970-tallet. Giften skal angivelig ha blitt påført dørklinken til Skripals leilighet i Salisbury.

– Vestlig nervegift

Utenriksminister Sergej Lavrov sa lørdag at Russland hadde mottatt fortrolige opplysninger fra et laboratorium i Spiez i Sveits, der prøvene Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har tatt etter Skripal-attentatet blir analysert.

Ifølge Lavrov var det funnet spor etter stoffer som inngår i nervegassen BZ, som har vært en del av USAs, Storbritannias og flere andre NATO-lands arsenal av kjemiske våpen.

Stoffet det ble funnet spor etter inngår derimot ikke i Novitsjok eller andre nervegasser som tidligere er produsert i Sovjetunionen og Russland, ifølge Lavrov.

Tilbakeviste

OPCWs leder Ahmet Uzumcu avviste onsdag påstanden om funn av vestligprodusert nervegift da organisasjonens styre på oppfordring fra britene diskuterte Skripal-saken bak lukkede dører i Haag.

Ifølge Uzumcu ble 3Q, et av stoffenes i BZ, funnet i en kontrollprøve som ble behandlet ved laboratoriet i Sveits og ikke i prøver som var tatt i forbindelse med Skripal-attentatet.

– Det hadde ingenting med prøvene OPCW tok i Salisbury å gjøre, sa Uzumcu.

Fastholdt anklage

OPCW har ikke navngitt nervegiften det ble funnet spor etter i Salisbury, men britenes ambassadør Peter Wilson gjentok under onsdagens OPCW-møte at det var snakk om Novitsjok og fastholdt anklagen mot Russland.

– Bare Russland har etter vår mening de tekniske hjelpemidlene, den operative erfaringen og et motiv for å angripe Skripal, tvitret han fra Haag.

– Russland har beviselig stått bak slike likvidasjoner tidligere. Det er svært sannsynlig at russisk etterretning ser på noen av sine avhoppere som legitime mål for likvidasjon, fortsetter han.

(©NTB)