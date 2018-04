Norge forlenger grensekontrollen 

NTB utenriks

Dagens grensekontroll utløper den 11. mai. Nå har regjeringen bestemt seg for å forlenge den til november. Det går fram av et brev til EU fra justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Han begrunner grensekontrollen med at innvandringen til Europa fortsatt er så stor at det er risiko for at et betydelig antall mennesker med uklar identitet kan komme til Norge. Bekymringen er at noen av disse kan ha planer om å begå terrorangrep.

I tillegg til Norge har Danmark, Frankrike, Sverige, Tyskland og Østerrike midlertidig grensekontroll. Kontrollene ble innført i kjølvannet av flyktningkrisen og bølgen med terrorangrep i Europa i 2015, men har vakt misnøye i Brussel fordi de utfordrer prinsippet om fri flyt over landegrensene innad i Schengen-området.

Den norske kontrollen gjelder ferjer som ankommer til Norge fra Danmark, Sverige og Tyskland.

