Iran: Vi vil ikke angripe noen, men vil forsvare oss

NTB utenriks

– Vi må fortelle verden at vi vil produsere alle de våpen vi trenger – eller hvis nødvendig skaffe dem til veie – for å kunne forsvare oss, sa Rouhani onsdag.

– Men samtidig vil vi gjøre det klart overfor våre naboland at vi ikke har intensjon om aggresjon mot dere, la presidenten til.

USA og dets allierte er ikke særlig begeistret for Irans ballistiske missilprogram, men Teheran fastholder at det er helt avgjørende for landets sikkerhet.

President Donald Trump har truet med å sette til side atomavtalen med Iran fra 2015, som førte til at sanksjonene mot landet ble opphevet, dersom det ikke innføres restriksjoner mot Irans missilprogram innen 12. mai.

Men Iran ser ikke ut til å la seg presse.

– Vi ønsker vennlige og broderlige forhold med våre naboland, og vi vil understreke at våre våpen, vårt militære utstyr, våre missiler, våre fly og stridsvogner ikke vil bli brukt mot dere. De er kun til forsvar.

– Den eneste måten å løse problemer på er gjennom forhandlinger og fredelig oppførsel, understreker Rouhani.

