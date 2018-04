Gresk domstol gir asylsøkere bevegelsesfrihet

NTB utenriks

Kjennelsen omfatter ikke de drøyt 15.000 asylsøkerne som alt oppholder seg i Hellas, men gjelder dem som heretter ankommer landet, slår domstolen fast.

Asylsøkere i Hellas er i dag stuet sammen i overfylte leire, og onsdagens kjennelse kom som et svar på en klage fra det greske flyktningrådet som hevder at forholdene i leirene er umenneskelige.

Leirene ligger på øyene Lesvos, Chios, Samos, Leros og Kos, der lokale myndigheter frykter for turistsesongen og lenge har forsøkt å få den greske regjeringen til å gjøre noe med leirene.

Strømmen av asylsøkere fra Tyrkia til Hellas er doblet fra samme tid i fjor, fra rundt 60 til 120 om dagen.

Domstolens beslutning om at flyktningene heretter fritt skal kunne bevege seg rundt i Hellas, blir trolig anket av myndighetene, opplyser en informert kilde.

Innvandringsdepartementet i Aten opplyser at kjennelsen nå skal granske og at de alt har utformet et nytt lovutkast. Utkastet skal legges fram for nasjonalforsamlingen innen utgangen av april, opplyser en kilde i departementet.

