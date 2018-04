George W. Bush om morens dødsfall: Heldig som hadde henne som mor

NTB utenriks

– Min kjære mor har gått bort i en alder av 92 år. Laura, Barbara, Jenna og jeg er triste, men våre sjeler har slått seg til ro fordi vi vet at hennes hadde gjort det samme. Barbara Bush var en fabelaktig førstedame og en kvinne ulik noen andre, som brakte munterhet, kjærlighet og gode leseferdigheter til millioner, heter det i en uttalelse fra tidligere president George W. Bush.

– Men for oss var hun så mye mer. Mor holdt oss på tå hev og fikk oss til å le helt til det siste. Jeg er en heldig mann som hadde Barbara Bush som min mor. Vår familie vil savne henne dypt, og vi takker alle for bønner og gode ønsker, heter det videre.

Barbara Bush døde tirsdag etter lengre tids sykdom i sitt hjem i Houston med familien rundt seg.

Bush var førstedame i USA fra 1989 til 1993 da hennes mann, George H.W. Bush (93), var president.

En talsmann for Bush-familien opplyste tidligere denne uka at Bushs helse var sviktende, og at hun hadde takket nei til ytterligere medisinsk behandling.

