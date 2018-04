Asylsøkere utsettes for grove overgrep i Jemen

NTB utenriks

Tusenvis av asylsøkere og migranter fra Afrikas Horn, de fleste av dem fra Somalia, Etiopia og Eritrea, forsøker å ta seg til oljerike golfstater og andre land via krigsherjede Jemen.

Når de går i land sør i Jemen blir de internert og utsatt for grove og systematiske overgrep, og mange av dem blir deretter tvangsreturnert, går det fram av en ny rapport fra HRW.

– Asylsøkere og migranter fra Afrikas Horn blir torturert, voldtatt og drept i en fangeleir i havnebyen Aden, som kontrolleres av Jemens internasjonal anerkjente regjering, slår rapporten fast.

Drap og voldtekter

Tidligere fanger forteller hvordan de ble slått med stålstenger og stokker, pisket, drapstruet, truet med deportasjon, utsatt for seksuelle overgrep og at vaktene skjøt og drepte minst to menn, går det fram av rapporten.

Vaktene tok også fra dem penger og personlige eiendeler, samt dokumenter utstedt av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– Vaktene i fangeleiren i Aden har på brutalt vis banket opp menn, voldtatt kvinner og små gutter, og sendt hundrevis ut på havet i overfylte båter, sier Bill Frelick, som leder HRWs arbeid med flyktningers rettigheter.

– Krisen i Jemen kan på ingen måte rettferdiggjøre disse grusomhetene og denne brutaliteten, og Jemens regjering må straks sette en stopper for dette og stille overgriperne til ansvar, sier han.

Tvinges tilbake

UNHCR er også dypt bekymret over situasjonen for asylsøkere og migranter i Jemen og bekrefter rapportene om overgrep og tvangsreturer i skrøpelige båter.

– Overlevende har fortalt UNHCR at det ble skutt mot dem, at de rutinemessig ble banket opp, om voldtekter av voksne og barn, at de ble tvunget til å kle seg nakne, om utenomrettslige henrettelser og at de ble nektet mat, heter det i en fersk rapport fra FNs høykommissær for flyktninger.

– UNHCR har også mottatt rapporter om folk som tvinges om bord i båter igjen. I januar i år skal mer enn 50 somaliere ha druknet under en av disse operasjonene, heter det videre.

Emiratenes kontroll

Jemens internasjonalt anerkjente regjering nekter hjelpeorganisasjoner adgang til fangeleiren i Aden, som ligger i bygninger som tidligere tilhørte fiskeridepartementet i landet.

Blant vokterne er det både regjeringssoldater, politifolk og militssoldater som støttes av De forente arabiske emirater, ifølge HRW.

Et ekspertpanel nedsatt av FN har tidligere slått fast at deler av Jemens såkalte regjeringsstyrker i realiteten er under Emiratenes kontroll.

Emiratene, som inntil i fjor fikk kjøpe våpen og ammunisjon fra Norge, og som med Stortingets velsignelse fortsatt får kjøpe norsk militærmateriell, har ikke svart på Human Rights Watchs henvendelser i saken.

USA-støttet krig

En USA-støttet regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot Houthi-bevegelsen i Jemen, som noen måneder tidligere hadde tatt kontroll over landets hovedstad Sana.

Over 10.000 mennesker er siden drept i massive flyangrep mot påståtte opprørsmål i landet, der skoler og sykehus også er lagt i ruiner.

Nesten 18 millioner mennesker er avhengig av matvarehjelp utenfra i Jemen, og 8 millioner av dem står ifølge FN på randen av sult. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt de siste tre årene og FNs generalsekretær António Guterres betegnet nylig Jemen som verdens verste humanitære krise.

Amnesty International og Human Rights Watch anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein gjort.

