«Black Panther» blir første film i kinosal i Saudi-Arabia på 35 år

NTB utenriks

For å presisere: Visningen på det nye kinokomplekset i landets hovedstad Riyadh onsdag, var for inviterte gjester. Først på fredag åpnes dørene for alle. Myndighetene i Saudi-Arabia sier i en melding at alle er velkomne til å nyte filmen med sedvanlig kinotilbehør, som popkorn.

Anlegget i Riyadh er bygget i en gammel konsertsal og er den første offisielle kinoen i Saudi-Arabia på 35 år. Tidligere i år meldte kultur- og informasjonsdepartementet i Saudi-Arabia at det igjen blir tillatt med kinoer i det erkekonservative sunnimuslimske kongedømmet. Regjeringen åpner for at interesserte kan søke om kinolisens.

De siste årene har regjeringen sakte myket opp kinorestriksjonene og blant annet tillatt mindre festivalvisninger. Årets kino-tillatelse er en del av den store reformplanen «Visjon 2030», som kronprins Mohammed bin Salman har satt i gang for å åpne landet for investeringer og gjøre det mindre oljeavhengig.

