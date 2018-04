Syria: Syrisk rakettforsvar ble utløst etter falsk alarm

NTB utenriks

Statskontrollerte syriske medier fastslår at det ikke var noe utenlandsk angrep som utløste landets rakettforsvar natt til tirsdag. Meldingen kom få timer etter at ikke navngitte tjenestemenn hadde sagt det samme.

Tidligere på dagen opplyste medier knyttet til libanesiske Hizbollah at det var skutt i alt ni raketter mot de to luftbasene Shayrat utenfor Homs og Dumair utenfor Damaskus. Men de meldte også at ingen av dem ble truffet fordi rakettene ble avskåret av Syrias rakettforsvar, ifølge den israelske avisa Haaretz.

Flere andre kilder, blant andre Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), sier at det har vært eksplosjoner ved begge de to militære flyplassene, men uten at basene er truffet.

Israel-spekulasjoner

Meldingene utløste spekulasjoner om hvorvidt Israel kan ha stått bak.

Tidligere i april ble fire iranere drept i et luftangrep mot den syriske dronebasen T4 ved Homs, og både Russland, Iran og Syria har anklaget Israel for å stå bak.

Israel erkjenner aldri offisielt angrep på syrisk territorium, men mandag bekreftet en ikke navngitt israelsk tjenestemann at Israel sto bak angrepet mot T4. Det utløste en kraftig reaksjon fra det iranske utenriksdepartementet, som framholdt at Israel vil bli straffet for angrepet.

Over 60 luftangrep

Meldingene om nye angrep mot Syrias militære anlegg kommer tre dager etter at USA, Storbritannia og Frankrike skjøt over 100 raketter mot anlegg som de tre landene mener Syria har brukt til å utvikle, produsere og lagre kjemiske våpen.

Shayrat-basen var i fjor målet for et amerikansk rakettangrep som svar på et kjemisk angrep i Khan Sheikhoun nordvest i Syria. USAs forsvarsdepartement var imidlertid tirsdag raskt ute med å si at den USA-ledede koalisjonen ikke har noen aktiviteter i området.

Regimet har selv utført over 60 luftangrep mot opprørskontrollerte områder i provinsene Homs og Hama det siste døgnet, ifølge SOHR.

Putin advarte Israel

Tidligere i år ble et israelsk F-16-fly skutt ned over syrisk territorium etter at det hadde angrepet mål i Syria som svar på påstander om at en iransk drone hadde fløyet inn i israelsk luftrom.

Noen dager før det vestlige angrepet, da frykten var stor for en militær konfrontasjon mellom USA og Russland i Syria, ringte Russlands president Vladimir Putin til Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Kreml advarte Putin Israel mot å gjøre noe som kunne destabilisere Syria ettersom det også kunne utgjøre en trussel mot Israel.

Frykten har den siste tiden økt for militære konfrontasjoner mellom Iran og Israel. Det er også blitt meldt at Israel ønsker seg langt kraftigere angrep mot syriske militæranlegg enn det de tre vestlige stormaktene gjennomførte natt til lørdag.

Israel anser to av Syrias nærmeste allierte, Iran og Hizbollah, for sine største sikkerhetstrusler. Landet mener blant annet at Iran og Hizbollah bruker krigen i Syria til å smugle raketter over den libanesiske grensa.

