Svenska Akademien utsetter uttalelse

Svenska Akademien, som blant annet deler ut nobelprisen i litteratur, er rammet av krise knyttet til den såkalte kulturprofilen. Vedkommende er gift med Katarina Frostenson, som har trukket seg fra Akademien. Han anklages for å ha lekket prisvinnere til pressen i flere år, i tillegg til at han anklages for seksuell trakassering.

I forrige uke trakk institusjonens faste sekretær Sara Danius seg fra stillingen i forbindelse med saken. I tillegg til de to, har også tre andre av Akademiens medlemmer tidligere trukket seg.

Rapporten som nå ligger på Akademiens bord, er utarbeidet av jurister som fikk i oppgave å granske «kulturprofilens» kobling til medlemmene. Etter planen skulle institusjonen gi sin kommentar til rapporten tirsdag, men det er nå utsatt.

– Det ble vanskelig å komme i mål med dette i tide, sier Akademiens direktør og midlertidige sekretær Anders Olsson. Han viser til at det er mange instanser å henvende seg til, og sier at uttalelsen må utsettes.

Advokatrapporten var klar i midten av februar, og opprinnelig skulle Svenska Akademien legge fram sin kommentar den 13. april. I helgen satt imidlertid medlemmene i krisemøte, og ser ikke ut til å ha blitt enige om hvordan saken skal håndteres.

