Storrengjøring i Salisbury etter nervegift-attentat

NTB utenriks

Ifølge tjenestemenn er det snakk om flytende nervegift og i små mengder. Giften avga ikke gass, og den fordunstet heller ikke. Et arbeid er nå satt i gang for å fjerne stoffet fra boligen til Skripal og flere andre steder i Salisbury.

Det er miljøverndepartementet som har ansvaret for rengjøringen, som er ventet å ta flere måneder. Tirsdag opplyste departementet at et område rundt kirkegården i Salisbury der Skripals kone og sønn ligger begravd, er gjenåpnet.

Ni steder stengt

Men ni andre steder, deriblant en pub og en restaurant som far og datter Skripal besøkte like før de kollapset på en parkbenk, er fortsatt sperret av.

Antiterrorpoliti overlater gradvis stedene til spesialteam med rengjørere. Om lag 190 personer med spesialbakgrunn fra det britiske forsvaret bidrar i operasjonen.

Det blir tatt prøver fra alle mistenkelige steder, og gjenstander som kan ha blitt forurenset, blir fjernet slik at de kan renses med kjemikalier for så å bli testet på nytt.

Departementets rådgiver Ian Boyd sier at det har vært mulig å fastslå graden av forurensing på hvert enkelt sted takket være grundig informasjon fra politiet, samt kunnskap om hvordan nervegiften fungerer og sprer seg.

Den høyeste konsentrasjonen av nervegift er funnet på håndtaket på inngangsdøra til Skripals bolig, ifølge britiske myndigheter.

– Skripal blir bedre

Sergej Skripal (66) er fortsatt innlagt på sykehus i Salisbury, men han blir raskt bedre, opplyste leger i sin siste oppdatering 6. april.

Skripals 33 år gamle datter Julia er utskrevet og fortsetter å bli bedre i det som omtales som et trygt hus.

G7-gruppen uttalte tirsdag at det er stor sannsynlighet for at Russland var ansvarlig for forgiftningen ettersom det ikke finnes noen annen rimelig forklaring.

Russiske myndigheter har tatt kraftig avstand fra påstanden om at de sto bak.

(©NTB)