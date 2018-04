Pulitzer til New York Times og Washington Post for saker om Trumps mulige Russland-forbindelser

NTB utenriks

New York Times og Washington Post får Pulitzerprisen for nasjonal journalistikk, for sitt arbeid om president Donald Trumps mulige forbindelser til Russland. De to avisene har publisert en rekke saker om koblinger mellom russiske tjenestemenn og Trumps valgkamp i 2016, og sakene førte til Robert Muellers pågående etterforskning av om Russland påvirket det amerikanske presidentvalget.

New York Times og The New Yorker får begge Pulitzerpris for arbeid i offentlighetens interesse med avsløringene om Hollywood-mogulen Harvey Weinstein, som anklages for overgrep. De to avisene publiserte hver sine saker om den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein, der det kom fram at Weinstein over flere tiår hadde blitt anklaget for overgrep og seksuell trakassering av en rekke kvinner.

Weinstein-sakene var med på å gi liv til metoo-bevegelsen som siden har rettet søkelys på seksuell trakassering i en rekke bransjer. Prisen ble tildelt New York Times' Jodi Kantor og bidragsyter i New Yorker, Ronan Farrow.

Washington Post mottok også prisen for gravejournalistikk i forbindelse med avsløringene om trakasseringsanklager mot republikaneren Roy Moore.

Pris til rapper

Rapperen Kendrick Lamar mottok Pulitzerprisen for beste album som den første musikeren som ikke lager klassisk eller jazzmusikk. Ifølge komiteen bak prisen klarer albumet «DAMN» å fange «kompleksiteten i det moderne afroamerikanske liv».

Selv om den 30 år gamle rapperen fra Compton neppe har bruk for hjelp til å selge album, øker Pulitzerprisen ofte salget for forfattere, dramatikere og musikere.

21 priser

I litteraturklassen fikk Andrew Sean Greer prisen for sin bok «Less».

– En sjenerøs bok, musikalsk i sin prosa og ekspansiv i sin struktur og rekkevidde, om å bli eldre og kjærlighetens natur, heter det i komiteens begrunnelse.

Pulitzer-prisene er USAs viktigste priser for journalistisk arbeid. I alt deles det ut 14 priser. I tillegg deles det ut sju priser i kategorien litteratur, drama og musikk. Det er Columbia-universitetet i New York som står for tildelingen hvert år i april.

Prisen ble grunnlagt av den ungarsk-amerikanske journalisten Joseph Pulitzer og ble delt ut for første gang i 1917.

