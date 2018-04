Kilde: Syria bomber IS-kontrollerte lommer i Damaskus-området

NTB utenriks

Angrepene oppgis å være en forberedelse til en offensiv mot Yarmouk, en bydel som offisielt er en palestinsk flyktningleir, men som er lagt i ruiner som følge av krigen.

Den ikke navngitte kommandanten sier til Reuters at operasjonen er rettet mot IS og Nusrafronten i både Yarmouk og nabobydelen Hajar al-Aswad. Bombingen begynte tirsdag morgen, opplyser han.

Området er langt mindre enn Øst-Ghouta, opprørsbastionen som regjeringshæren nylig tok kontroll over etter en flere uker lang offensiv.

Hvis IS og andre jihadister fordrives fra Yarmouk, vil det bety at president Bashar al-Assad for første gang siden 2012 har full kontroll over hovedstaden Damaskus.

Yarmouk var før krigen hjemmet til 160.000 palestinere og syrere, men området er blitt lagt i grus som følge av harde kamper og luftangrep, og nå har de aller fleste innbyggerne flyktet.

Mesteparten av leiren har siden 2015 vært kontrollert av IS.

