Forskere oppdaget enzym som «spiser plast»

Håpet er at enzymet kan bidra til å resirkulere millioner av tonn plast som det ellers ville tatt flere hundre år å bryte ned, ifølge en rapport publisert av University of Portsmouth.

Forskerne har klart å forbedre egenskapene til et enzym som finnes naturlig. Det opprinnelige enzymet produseres av en bakterie som for et par år siden ble oppdaget ved anlegg for resirkulering av plastflasker i Japan, ifølge BBC.

I utgangspunktet skulle forskerne undersøke strukturen i det naturlige enzymet. Litt tilfeldig fant de en metode for å endre det slik at plast-appetitten økte ytterligere.

– Lykketreff spiller ofte en betydelig rolle i grunnforskning, konstaterer professor John McGeehan.

Enzymet bryter ned PET, plasttypen som vanligvis brukes i flasker. Det modifiserte enzymet kan bryte ned stoffet i løpet av noen dager.

Skal metoden fungere i praksis, kan det være nødvendig med ytterligere endringer for å få nedbrytingen til å gå enda fortere.

