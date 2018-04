Tyrkias utenriksminister beskylder Macron for usannheter 

NTB utenriks

– Mange av våre europeiske venner foretrekker dessverre populisme, sa Cavusoglu syrlig da han møtte pressen i Ankara sammen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mandag ettermiddag.

Uttalelsen var ikke rettet mot NATO-sjefen, men mot Frankrikes president Emmanuel Macron. Han gjorde i helgen et intervju med fransk TV der han fortalte at han hadde planlagt å reise til Tyrkia for å møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Russlands president Vladimir Putin og Irans president Hassan Rouhani, men at angrepet i den syriske byen Douma hadde satt en stopper for planene.

Ifølge Cavusoglu er det riktig at Macron ønsket å delta på et toppmøte med Iran, Russland og Tyrkia. Men dette toppmøtet fant sted 4. april, det vil si flere dager før det antatte angrepet med kjemiske våpen i Douma.

Cavusoglu forteller videre at Putin var åpen for å la Macron bli med, men at Rouhani sa nei. Den iranske presidenten ønsket i stedet å holde et nytt møte med Macron på et senere tidspunkt.

Den tyrkiske utenriksministeren stempler Macrons utspill om saken som uverdig for en president.

– Jeg må fortelle sannheten. Det burde ikke være nødvendig for oss å forklare alt dette, men når presidenten ikke forteller sannheten, må vi gjøre det.

