Macron: Frankrike har ikke erklært krig mot Syria

I et TV-intervju søndag snakket presidenten om rakettangrepet natt til lørdag.

– Vi har ikke erklært krig mot Bashar al-Assads regime, sa Macron i begynnelsen av det to timer lange intervjuet med TV-kanalen BFM.

USA, Storbritannia og Frankrike avfyrte mer enn 100 raketter mot ulike mål i Syria. Angrepene var utelukkende ment å ramme anlegg for produksjon og bruk av kjemiske våpen.

– Jeg vil du skal forstå at det har vært helt legitimt å gripe inn i dette tilfellet, la Macron til.

– Tre spesifikke anlegg

Det samme understreket NATO-sjef Jens Stoltenberg overfor NTB etter angrepet.

– Det var ikke et bredt angrep på det syriske regimet, men et angrep på tre spesifikke anlegg som er viktige for det syriske regimets kjemiske våpen. Det at det var så avgrenset, viser at det var en målrettet aksjon mot deres kjemiske våpen og ikke en aksjon mot regimet som sådan, sa Stoltenberg.

Overbevist Trump

Macron sa også i TV-intervjuet at han har overbevist USAs president Donald Trump om at det er nødvendig med amerikansk nærvær i Syria på lengre sikt. Han minnet om at Trump bare for ti dager siden sa han ville trekke USA ut av Syria.

– Jeg forsikrer deg, vi har overbevist ham om at det er nødvendig å bli værende på lang sikt.

Varslet angrep

Også Trumps militære rådgivere har forsøkt å overtale ham til å beholde amerikanske soldater i Syria, blant annet for å hindre at ekstremistgruppa IS vokser seg sterkere igjen.

Under en uke etter at Trump i en tale sa han ville USA ut av Syria, varslet den amerikanske regjeringen et mulig militært angrep på Syrias regjering. Angrepet kom natt til lørdag, som svar på den antatte bruken av kjemiske våpen i Syria.

