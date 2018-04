FN har gitt nødvendige innreisetillatelser – våpeninspektørene ennå ikke framme i Douma

NTB utenriks

– FN har gitt de nødvendige tillatelser for at OPCW-teamet kan gjøre sitt arbeid. Vi har ikke nektet gruppen innreise til Douma, sier FN-talsperson Stephane Dujarric mandag.

Det strider mot uttalelser fra Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov, som har sagt at inspektørene fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) ikke har fått reise inn i Douma fordi de mangler den rette FN-tillatelsen.

Ahmed Uzumcu, leder for OPCW, sa mandag at russiske og syriske tjenestemenn sier de «avventer spørsmål om sikkerheten» før inspektørene kan reise inn. Ifølge Uzumcu har syriske myndigheter tilbudt inspektørene å intervjue 22 vitner til angrepet i mellomtiden.

FN-mandat

Både Russland og Syria har tidligere sagt at OPCW skal få uhindret tilgang til Douma, den tidligere opprørsbastionen som ligger noen kilometer utenfor Damaskus. Ifølge en resolusjon i FNs sikkerhetsråd har inspektørene mandat til å undersøke hvorvidt det ble brukt kjemiske våpen i et angrep 7. april, samt finne ut hva slags kjemikalier som i så fall ble brukt.

Søndag uttalte en syrisk tjenestemann at inspektørene skulle begynne undersøkelsene i byen samme dag etter at de ankom Damaskus lørdag. Det ble også meldt at ytterligere 5.000 syriske sikkerhetsstyrker var sendt til Douma, som nå er tømt for opprørere.

OPCW-møte

Russland avviser at landet hindrer OPCW i å undersøke det antatte kjemiske angrepet i Douma i Syria.

OPCW holdt mandag et lukket møte i Haag for å diskutere situasjonen i kjølvannet av at USA, Storbritannia og Frankrike angrep Syria natt til lørdag. Under møtet rettet USAs representant pekefingeren mot russerne.

– Så vidt vi forstår, kan russerne ha besøkt åstedet for angrepet. Vi er bekymret for at de kan ha tuklet med det for å hindre OPCWs innsats, sa USAs ambassadør til Nederland på møtet i Haag, ifølge Reuters.

Det avviser imidlertid Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Jeg kan garantere at Russland ikke har tuklet med stedet, sa Lavrov da han mandag stilte opp i BBC-programmet Hardtalk.

Han avviste nok en gang at Douma ble rammet av et kjemisk angrep, og hevdet igjen at hendelsen var iscenesatt. Han sa også at bevisene som USA, Storbritannia og Frankrike viser til, kun er basert på meldinger i pressen og i sosiale medier.

– Grunnløse anklager

Også Dmitrij Peskov, talsmann for president Vladimir Putin, avviser anklagene om at Russland hindrer inspektørene i å begynne sine undersøkelser.

– Vi anser slike beskyldninger mot Russland for å være grunnløse, sa Peskov mandag og framholdt at Russland støtter en uavhengig granskning.

Russiske tjenestemenn har også forklart at forsinkelsen skyldes rakettangrepet mot Syria natt til lørdag.

USA, Storbritannia og Frankrike angrep syriske militæranlegg med raketter som et svar på den antatte bruken av kjemiske våpen i Douma. De vestlige landene mener det syriske regimet har brukt kjemiske våpen mot sivile i byen, noe regimet avviser.

– Mandatet må utvides

OPCWs inspektører ankom Syria lørdag, og dagen etter møtte de den syriske viseutenriksministeren Faisal Mekdad i Damaskus. Deretter var det meningen at de skulle reise videre til Douma.

Regjeringen i Frankrike gir uttrykk for at OPCW bør få et utvidet mandat i Syria. På OPCWs møte i Haag sa den franske ambassadøren Phillipe Lalliot at organisasjonen må få myndighet til fullstendig å fjerne det Frankrike mener er et hemmelig syrisk program for utvikling av kjemiske våpen.

Opprørskilder og hjelpearbeidere i Douma sa i begynnelsen av april at over 40 mennesker var drept av giftig gass i byen, som på det tidspunktet var kontrollert av opprørsgrupper.

