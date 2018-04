EU gir indirekte støtte til Syria-angrep

NTB utenriks

«Vi fordømmer sterkt det syriske regimets vedvarende og gjentatte bruk av kjemiske våpen, inkludert i det siste angrepet i Douma, som er et alvorlig brudd på folkeretten og en krenkelse av menneskeverdet», skriver utenriksministrene i en felles erklæring.

Utenriksministrene skriver videre at de forstår at det amerikansk-britisk-franske luftangrepet natt til lørdag var et målrettet angrep mot anlegg for kjemiske våpen i Syria, der eneste formål var å forhindre ytterligere bruk av kjemiske våpen mot egen befolkning fra det syriske regimets side.

«Ministerrådet støtter alle tiltak for å forhindre bruk av kjemiske våpen», fastslås det.

(©NTB)