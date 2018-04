USA og Mexico unngikk grensediskusjon under toppmøte

NTB utenriks

USAs visepresident Mike Pence var Donald Trumps stedfortreder da 34 amerikanske land møttes i den peruanske hovedstaden Lima lørdag.

Spenningene mellom USA og Mexico har økt den siste tiden som følge av at Trump har anklaget nabolandet for ikke å gjøre nok for å stanse ulovlig innvandring. Trump har sendt soldater for å patruljere grensen til Mexico og planlegger å bygge en grensemur som han ønsker at Mexico tar regningen for.

Etter lørdagens møte sa Pence at finansieringen av grensemuren ikke ble diskutert.

– Jeg tror Pena Nieto forstår at han og president Trump er uenige om dette temaet.

Samtidig uttrykte Enrique Pena Nieto nødvendigheten for gjensidig respekt. Pence refererte til spenningene rundt innvandring ved å si at to personer med sterke personligheter til tider vil være veldig uenige.

– Vi snakket om dette, men vi snakket også om at Mexico respekterer USAs rett til å beskytte grensen vår, og at de respekterer vår nasjonale suverenitet.

Samtalen mellom Pence og Pena Nieto handlet for det meste om reforhandling av NAFTA-avtalen mellom USA, Mexico og Canada. Pence sa at det var en stor sjanse for at de ville komme til enighet om en avtale innen de neste ukene, og at denne ville bli bedre for det amerikanske folket.

De tre landene arbeider med å reforhandle avtalen på ordre fra Trump, som også tidligere har truet med å skrote hele avtalen fra 1994.

