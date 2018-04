Syrisk TV: Ytterligere 5.000 sikkerhetsstyrker til Douma 

NTB utenriks

Byen som var et viktig sentrum i opprørsbastionen Øst-Ghouta, er nå under full regjeringens kontroll, en uke etter et angivelig kjemisk angrep.

Søndag skulle den siste delen av en styrke på flere tusen mann utplasseres i småbyen.

Meldingen om at tusenvis av soldater og politifolk utplasseres i byen kommer samme dag som eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) innleder arbeidet med å finne ut om det skjedde et kjemisk angrep 7. april.

Frankrike, Storbritannia og USA sier de har bevis for at Assad-regimet sto bak det antatte angrepet.

