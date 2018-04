Syria og Iran dominerte arabisk toppmøte

NTB utenriks

– Vi gjentar vår sterke fordømmelse av Irans terrorhandlinger i den arabiske regionen og landets utidige innblanding i arabiske lands anliggende, sa kongen i en tale på toppmøtet i Dhahran i Saudi-Arabia søndag.

Sammen med krisen i Syria sto Iran øverst på dagsorden da de 22 medlemslandene i Ligaen samlet seg til toppmøte. Den eneste arabiske lederen som ikke var på møtet, var Syrias president Bashar al-Assad, ettersom Syria er suspendert fra Den arabiske liga.

Saudi-Arabia kjemper for en tøff og enhetlig linje mot sin regionale erkerival Iran. De to landene står på hver sin side og kjemper stedfortrederkriger i Syria og Jemen, og de støtter hver sine rivaliserende parter i Irak og Libanon.

Diplomatisk feide

Søndagens toppmøte åpnet litt over ett døgn etter at USA, Frankrike og Storbritannia gjennomførte luftangrep mot mål i Syria som svar på det antatte kjemiske angrepet mot Douma i Øst-Ghouta forrige helg.

Samtidig står Saudi-Arabia og Qatar, som begge støttet det amerikansk-fransk-britiske angrepet mot Syria, sterkt mot hverandre i en diplomatisk feide.

Saudi-Arabia og flere av deres allierte i regionen innførte i fjor sommer en blokade av Qatar, som de anklager for å støtte terrorisme. Qatar avviser anklagene og nekter å imøtekomme nabolandenes krav.

Krever ikke Assads avgang

Den arabiske verden har vært ganske så samstemte i sin fordømmelse av det antatte kjemiske angrepet i Douma. Likevel ventes det ikke at Den arabiske liga under toppmøtet vil kreve at Assad går av.

Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman (32), som i stadig større grad regnes for å være Saudi-Arabias de facto leder, har gjort det klart at Assad skal bli.

