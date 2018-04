Svenska Akademien i krisemøte

NTB utenriks

Akademiens direktør og midlertidige sekretær Anders Olsson sier til Expressen at han er i gang med å forberede møtet. Men han vil ikke gi flere detaljer.

– Jeg har ikke tid til å gå ut med noen kommentarer faktisk. Men vi kommer tilbake sier han.

I begynnelsen av uken skal Akademien uttale seg om en rapport som er utarbeidet av jurister som fikk i oppgave å granske den overgrepsanklagede såkalte kulturprofilens kobling til Akademiens medlemmer.

Kulturprofilen er den franske ektemannen til poeten Katarina Frostenson, som også har gitt fra seg alle sine oppgaver i Akademien i forbindelse med den interne konflikten.

Ifølge avisene Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter viser rapporten blant annet at kulturprofilen har lekket navnene på sju nobelprisvinnere i litteratur før de ble offentliggjort.

Både Danius og Frostenson gikk av torsdag. Tidligere har tre andre medlemmer gått av. Ifølge vedtektene er medlemmene valgt på livstid.

Vedtektene fastslår også at 12 av de 18 medlemmene må være til stede for at beslutninger skal kunne tas. For tiden deltar kun 11 medlemmer i arbeidet, noe som innebærer at institusjonen ikke kan utnevne nye medlemmer før vedtektene blir endret.

