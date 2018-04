Saudi-Arabia hardt ut mot Iran på toppmøte

NTB utenriks

– Vi gjentar vår sterke fordømmelse av Irans terrorhandlinger i den arabiske regionen og landets utidige innblanding i arabiske lands anliggende, sa kongen i sin tale under åpningen av toppmøtet i Dhahran i Saudi-Arabia.

Møtet begynte bare et døgn etter at USA, Storbritannia og Frankrike angrep syriske militæranlegg. Syria ble likevel ikke nevnt i kong Salmans tale.

Landene på møtet er sterkt uenige om rakettangrepet, og Saudi-Arabia og de andre golflandene støtter det. Libanon og Marokko har derimot fordømt det.

– Det er på høy tid vi gjør en skikkelig innsats for å stanse det syriske blodbadet, sa Egypts president Abdel Fatah al-Sisi i sin tale i Dhahran.

Bitre rivaler

Saudi-Arabia kjemper for å få andre arabiske land til å slutte opp om en hard linje overfor saudiernes regionale erkerival Iran.

De to landene står på hver sin side og kjemper stedfortrederkriger i Syria og Jemen, og de støtter ulike fraksjoner i Irak og Libanon.

– Den regionale innblandingen i arabiske saker har nådd et nivå vi ikke har sett tidligere. I fremste rekke står den iranske innblandingen, sa Den arabiske ligas leder Ahmed Aboul-Gheit på toppmøtet.

Han nevnte også situasjonen i Syria, og sa at det syriske regimet og «internasjonale aktører som forsøker å oppnå sine egne strategiske politiske mål», har skylden for at landet har kollapset.

Penger til Jerusalem

Den eneste arabiske lederen som ikke deltok på møtet i Dhahran, var Syrias president Bashar al-Assad. Syria har vært suspendert fra Den arabiske liga siden 2011, da krigen i landet brøt ut.

I tillegg til Syria-krigen og Iran ble palestinernes situasjon et tema på toppmøtet. Palestinernes president Mahmoud Abbas fordømte USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Kong Salman erklærte at Saudi-Arabia gir en sum tilsvarende nesten 1,2 milliarder kroner til arbeidet med å ivareta al-Aqsa-moskeen og andre islamske helligdommer i Jerusalem.

I tillegg gir Saudi-Arabia rundt 400 millioner kroner til UNRWA, FNs organisasjon for bistand til palestinske flyktninger. Etter at USAs besluttet å kutte støtte til UNRWA, har organisasjonen fått store økonomiske problemer.

