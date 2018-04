Provestlig kandidat mot seier i presidentvalget i Montenegro

NTB utenriks

Ifølge den første prognosen etter at valglokalene stengte søndag, har Djukanovic vunnet valget med 53,7 prosent av stemmene.

I alt sju kandidater stilte i presidentvalget, og eks-statsministerens fremste konkurrent var prorussiske Mladen Bojanic, som også har støtte fra flere mindre opposisjonspartier.

– Jeg regner med å vinne helt og holdent nå, sa Djukanovic da han hadde avgitt sin stemme.

For å gå seirende ut av valget allerede etter første runde, kreves det over 50 prosent av stemmene. Og det ser det ut til at Djukanovic har klart, dersom resultatet holder seg.

Mer aktiv rolle

Presidenten i det lille Balkan-landet med vel 600.000 innbyggere spiller vanligvis kun en seremoniell rolle. Men det er ventet at Djukanovic vil ta en mer aktiv rolle hvis han vinner valget, ikke minst for å sikre Montenegro en plass i EU.

56-åringen tilhører det sosialdemokratiske partiet DPS og har vært en av Montenegros mest kjente politikere helt siden 1990-tallet.

Han har vært statsminister hele seks ganger, men i 2016 overlot han posten til nåværende statsminister og partikamerat Dusko Markovic.

Mot russisk innflytelse

Under valgkampen har Djukanovic lovet å stabilisere Montenegros forhold til vestlige land og forsvare landet mot russisk innflytelse. DPS, som har hatt regjeringsmakten uavbrutt i 27 år, har anklaget Russland for å stå bak et kuppforsøk i oktober 2016.

Videre har regjeringen sluttet seg til EUs sanksjoner mot Russland i kjølvannet av annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya og krigen i Øst-Ukraina.

Valgkampen har også dreid seg om landets store problemer med organisert kriminalitet, samt fattigdom og arbeidsløshet. De to siste årene har et tjuetall personer blitt drept av kriminelle bander i landet, og arbeidsløsheten ligger på over 20 prosent.

